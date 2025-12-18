Liborio Stuppia eletto nella giunta del Crui la conferenza dei rettori delle università italiane | Sono onorato

Liborio Stuppia, rettore dell'Università Gabriele d’Annunzio, è stato eletto nella giunta del Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. Un riconoscimento importante che sottolinea il suo impegno e il ruolo di leadership nel sistema accademico nazionale. Con grande entusiasmo, Stuppia ha dichiarato di essere onorato di questo prestigioso incarico, che rappresenta un’opportunità per contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’università italiana.

Il rettore dell'università Gabriele d'Annunzio è stato eletto nella giunta del Crui, ovvero la Conferenza dei rettori delle università italiane. L'elezione è avvenuta durante la seduta straordinaria dedicata proprio alla elezione dei componenti dell’organismo esecutivo, nella sede romana della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

