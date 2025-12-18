Lhoussaine Oukhrid squalificato 8 anni | il campione italiano di maratona ha fatto uso di EPO

Lhoussaine Oukhrid, campione italiano di maratona, è stato squalificato per 8 anni dall'Agenzia Nazionale Antidoping dopo un risultato positivo all'EPO. A pochi mesi dalla conquista del titolo tricolore, questa notizia scuote il mondo dello sport, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l'integrità delle competizioni. Un episodio che mette in discussione l'impegno di atleti e istituzioni nel garantire un ambiente leale e competitivo.

A pochi mesi dal titolo tricolore nella maratona conquistato lo scorso febbraio, Lhoussaine Oukhrid è stato squalificato per 8 anni dall'Agenzia Nazionale Antidoping: positivo all'EPO. Già nel 2017 aveva scontato per lo stesso motivo 4 anni di stop. A 41 anni, finisce nel modo peggiore la propria carriera agonistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

