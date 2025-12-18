Lhoussaine Oukhrid squalificato 8 anni | il campione italiano di maratona ha fatto uso di EPO

Lhoussaine Oukhrid, campione italiano di maratona, è stato squalificato per 8 anni dall'Agenzia Nazionale Antidoping dopo un risultato positivo all'EPO. A pochi mesi dalla conquista del titolo tricolore, questa notizia scuote il mondo dello sport, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l'integrità delle competizioni. Un episodio che mette in discussione l'impegno di atleti e istituzioni nel garantire un ambiente leale e competitivo.

A pochi mesi dal titolo tricolore nella maratona conquistato lo scorso febbraio, Lhoussaine Oukhrid è stato squalificato per 8 anni dall'Agenzia Nazionale Antidoping: positivo all'EPO. Già nel 2017 aveva scontato per lo stesso motivo 4 anni di stop. A 41 anni, finisce nel modo peggiore la propria carriera agonistica.

Antidoping: due squalifiche e una sospensione - Lhoussaine Oukhrid (tesserato FIDAL) è stata inflitta la squalifica di 8 anni (2^ violazione) per la violazione degli articoli 2. fidal.it

Doping, squalifica di 8 anni per il campione italiano di maratona - A fine giugno aveva fatto clamore la notizia della sospensione in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping di Lhoussaine Oukhrid, campione italiano di maratona nel 2025. msn.com

8 anni di squalifica a Lhoussaine Oukhrid La sentenza della NADO non lascia dubbi. E' la seconda squalifica per l'atleta. A voi la vicenda: - facebook.com facebook

Lhoussaine Oukhrid, third at the Maga Circe #Marathon in San Felice Circeo in February, where he won the national championships, has been banned for 8 years. It is the second time in his career that he tested positive for EPO. #doping x.com

