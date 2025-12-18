L' ex supermercato che in Brianza diventa un poliambulatorio di eccellenza | chi c' è dietro l' operazione

Un ex supermercato in Brianza si trasforma in un polo sanitario di eccellenza, dando nuova vita a uno spazio ormai inutilizzato. Addio a carrelli, corsie e scaffali: il cambiamento rappresenta un esempio di rigenerazione urbana, un luogo dedicato alla salute e al benessere della comunità. Una meta innovativa che unisce funzionalità e modernità, offrendo servizi di qualità in un ambiente rinnovato e accogliente.

Addio a carrelli, corsie e scaffali. Il vecchio supermercato cambia volto e diventa un polo sanitario. D'eccellenza. Lì dove si faceva la spesa adesso ci saranno medici e strumentazione diagnostica di ultimissima generazione.L'Auxologico al posto del supermercato Succederà a Cesano Maderno dove.

