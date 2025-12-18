L’ex stella del Marocco, Mustapha Hadji, mette in dubbio la scelta di Lamine Yamal di rappresentare la Spagna, sottolineando che avrebbe ricevuto più affetto se avesse scelto il Marocco. Hadji afferma che il giovane talento ha commesso un errore e esprime il suo dispiacere nel vedere Yamal optare per la nazionale iberica, ritenendo che il legame con il Marocco sarebbe stato più forte.

2025-12-18 11:13:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’ex centrocampista del Marocco Mustapha Hadji dice che Lamine Yamal ha commesso un errore non dichiarando di giocare per la nazione nordafricana e dice che non sentirà lo stesso livello di affetto in Spagna. Yamal è nato in Spagna ma suo padre è marocchino. Essendo cresciuto nel sistema spagnolo, non ha mai avuto dubbi riguardo al paese in cui voleva giocare. E secondo Hadji, che ha collezionato 63 presenze con il Marocco, è stata un’occasione persa per la stella del Barcellona. Alla vigilia della Coppa d’Africa, ospitata dal Marocco, aveva detto: “Anche se giocherà con la Spagna, l’affetto che gli spagnoli avranno per lui non sarà mai uguale a quello dei marocchini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

