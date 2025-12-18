L’ex sindaco Sateriale presenta il libro dove racconta idealmente ai nipoti dalla sua infanzia al ‘68
Sabato 20 alle 17, l’Ego Lounge di via Fausto Beretta ospiterà Gaetano Sateriale, che presenta l’anteprima del suo nuovo libro ‘Verso il ‘68’. Nell’ambito della rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ e in collaborazione con il Consorzio eventi editoriali, l’ex sindaco condividerà con i presenti un affascinante viaggio tra ricordi d’infanzia e gli eventi che hanno segnato quell’epoca, narrando idealmente ai nipoti le sue esperienze
Nell’ambito della rassegna letteraria ‘Racconti sotto l’ulivo’ organizzata in collaborazione con il Consorzio eventi editoriali, sabato 20 alle 17 all’Ego lounge di via Fausto Beretta sarà presente Gaetano Sateriale con l’anteprima del suo ultimo libro ‘Verso il ‘68’ edito da La Carmelina di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
