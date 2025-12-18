L’ex sindaco Sateriale presenta il libro dove racconta idealmente ai nipoti dalla sua infanzia al ‘68

Sabato 20 alle 17, l’Ego Lounge di via Fausto Beretta ospiterà Gaetano Sateriale, che presenta l’anteprima del suo nuovo libro ‘Verso il ‘68’. Nell’ambito della rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ e in collaborazione con il Consorzio eventi editoriali, l’ex sindaco condividerà con i presenti un affascinante viaggio tra ricordi d’infanzia e gli eventi che hanno segnato quell’epoca, narrando idealmente ai nipoti le sue esperienze

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.