Levante torna con un sound innovativo e internazionale. Domani debutta “Sono blu”, un brano elettronico dai richiami club che promette di sorprendere. Il nuovo singolo è accompagnato da un video altrettanto imprevedibile, confermando la versatilità e la capacità di sperimentare dell’artista. Un’anticipazione di un progetto musicale che coniuga energia, creatività e contaminazioni globali.

© Spettacolo.eu - Levante annuncia il brano Sono blu, un pezzo elettronico e internazionale

Levante pubblica domani il suo brano e video più imprevedibile Sono blu, un pezzo elettronico ispirato alla club culture internazionale. Continua il percorso di Levante composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse. In attesa di vederla sul palco di Sanremo 2026 con Sei tu, la cantautrice pubblica domani, venerdì 19 dicembre, un nuovo brano dal titolo Sono blu e dalle sonorità club mostrando una versione inedita della sua produzione musicale. Nel videoclip, diretto dai Broga’s Studio. vediamo Levante in una danza sfrenata e liberatoria in mezzo a una folla di altri corpi che, ciascuno immerso nel proprio viaggio fisico e mentale, sembrano unirsi in un unico respiro, in un solo grido, un solo movimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Leggi anche: Matthew Lee annuncia il brano Honky Tonk Heart e alcuni concerti

Leggi anche: Levante annuncia il nuovo singolo Dell’amore il fallimento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Festival di Sanremo 2026: i titoli delle canzoni e i nomi delle Nuove Proposte; Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci tra le Nuove Proposte. Le 30 canzoni dei Big - L'ironia di Fiorello sulle canzoni di Sanremo: Carlo Conti deve aver detto: Fate titoli brevi (Video); Canzoni di Sanremo 2026, i 30 big svelano i titoli dei brani della 76esima edizione del Festival; Sanremo 2026: svelati i titoli delle 30 canzoni (e il loro significato).

Levante, dal 19 dicembre arriva il brano Sono Blu - In attesa di vederla sul palco di Sanremo 2026 con Sei Tu, Levante pubblica il 19 dicembre un nuovo brano dal titolo Sono Blu, dalle sonorità club che mostrano una versione inedita della sua produzion ... msn.com