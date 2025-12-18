L’Europa spegne il gas di Mosca | tempi deroghe sanzioni e i rischi di elusione Ecco cosa accadrà

L’Europa dà un segnale forte: con il voto del Parlamento, si avvia un percorso decisivo per ridurre la dipendenza dal gas russo. Tempi, deroghe, sanzioni e rischi di elusione definiscono questa sfida senza precedenti, che plasmerà il futuro energetico continentale. Un cambiamento epocale che segna un passo importante verso l’indipendenza e la sicurezza energetica dell’Unione.

Con il voto del Parlamento europeo l’Unione compie uno strappo storico. Stop graduale al gas russo, fine dei gasdotti entro il 2027 e una stretta senza precedenti. Divieto graduale delle importazioni di gas naturale liquefatto e di gasdotti a partire dal 2026. La Commissione preparerà il divieto sulle importazioni di petrolio nel 2027. In caso di violazioni le sanzioni saranno pesantissime. – Notizie.com La nuova legge varata nelle scorse ore dal Parlamento europea ha lo scopo di proteggere “ la sicurezza energetica dell’Ud dalla strumentalizzazione da parte della Federazione Russa ”. 🔗 Leggi su Notizie.com

