L’Europa al bivio tra asset nel freezer e spie in mezzo al mare
L'Europa si trova di fronte a una scelta cruciale, tra strategie di conservazione delle risorse e la presenza di segreti nascosti nelle profondità marine. Un equilibrio delicato tra tutela e sorveglianza, che riflette le sfide di un continente in continua evoluzione. In questo scenario complesso, le decisioni prese oggi definiranno il futuro delle relazioni e della sicurezza del Vecchio Continente.
L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Filma il lavoro in mezzo al mare: così la pescatrice Jessica conquista l’Oscar green
Leggi anche: Meloni al Forum Risorsa Mare: "Asset su cui puntiamo, centrale nelle strategie nazionali" – Il video
Bruxelles è al bivio sugli asset russi: "O vanno a Kiev o fondi dal debito" - Alla vigilia dell'ultimo Consiglio europeo dell'anno, dove i capi di Stato e di governo sono chiamati a decidere tra giovedì e venerdì come continuare a sostenere l'Ucraina nel 2026, Zelensky ha chies ... msn.com
Auto al bivio: l’Europa frena, il mondo accelera ilsole24ore.com/art/auto-bivio… x.com
L'Europa è a un bivio: diventare adulta o condannarsi all'irrilevanza. La strategia di "appeasement" verso Donald Trump ha fallito: le concessioni non hanno ridotto l'ostilità di chi vuole un'Europa divisa e debole. Per questo come ex Presidente del Gruppo Spi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.