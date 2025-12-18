L’espansione mineraria del nichel un business cancerogeno per l’Indonesia

L’espansione mineraria del nichel in Indonesia sta sollevando gravi preoccupazioni ambientali e sociali. Questa attività, fondamentale per l’economia locale, mette a rischio ecosistemi fragili e le vite delle comunità insulari. Un continente di insenature e isole, già segnato da disastri naturali, si trova ora a fronteggiare le conseguenze di un’industria che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi ambientale e umanitaria.

