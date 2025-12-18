L’Eredità chiude col record | regina del daytime e share ai massimi
L’Eredità conclude il suo ciclo con un record storico, confermandosi come leader indiscusso del daytime televisivo italiano. La 23^ edizione ha raggiunto numeri straordinari, conquistando il pubblico e stabilendo un nuovo standard di eccellenza. Un risultato che sottolinea l’importanza e la forza di uno dei programmi più amati e seguiti del panorama televisivo nazionale.
Nel 2025 L’Eredità saluta il pubblico con un risultato che pesa: la 23^ edizione firma numeri da primato e si impone come riferimento assoluto del daytime televisivo italiano, grazie alla migliore media in share degli ultimi anni. Un rito che tiene insieme il pubblico Ci sono programmi che non si limitano a passare in tv: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
