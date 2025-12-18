L’Eredità chiude col record | regina del daytime e share ai massimi

L’Eredità conclude il suo ciclo con un record storico, confermandosi come leader indiscusso del daytime televisivo italiano. La 23^ edizione ha raggiunto numeri straordinari, conquistando il pubblico e stabilendo un nuovo standard di eccellenza. Un risultato che sottolinea l’importanza e la forza di uno dei programmi più amati e seguiti del panorama televisivo nazionale.

