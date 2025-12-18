L’Equipe racconta la sindrome Strava | prima lo usavano i runner ora anche per andare supermercato

L’app Strava, nata come strumento per atleti e appassionati di sport, ha rivoluzionato il modo di condividere le proprie performance. Oggi, però, il suo utilizzo si è esteso ben oltre l’ambito sportivo, diventando un modo per monitorare anche le attività quotidiane, come una semplice passeggiata o una spesa al supermercato. Questa evoluzione ha portato alla cosiddetta “sindrome” di Strava, un fenomeno che riflette il suo impatto sulla nostra vita di tutti i giorni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.