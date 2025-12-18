L’Equipe racconta la sindrome Strava | prima lo usavano i runner ora anche per andare supermercato
L’app Strava, nata come strumento per atleti e appassionati di sport, ha rivoluzionato il modo di condividere le proprie performance. Oggi, però, il suo utilizzo si è esteso ben oltre l’ambito sportivo, diventando un modo per monitorare anche le attività quotidiane, come una semplice passeggiata o una spesa al supermercato. Questa evoluzione ha portato alla cosiddetta “sindrome” di Strava, un fenomeno che riflette il suo impatto sulla nostra vita di tutti i giorni.
Strava una volta era un’app che serviva a monitorare gli allenamenti, e poi a condividerli nella comunità di runners e ciclisti abbonati. Oggi invece c’è gente che attiva il tracciamento gps di Strava anche quando va a fare la spesa al supermercato. È diventato un tic, una mania. L’Equipe per esempio racconta di Charles che tra il 2018 e il 2021 registrava tutto: 400-500 attività l’anno, 10 mila chilometri, a volte anche solo il tragitto per comprare il pane. Il suo capolavoro resta un’uscita del 2021: 780 metri in due minuti e mezzo, titolo programmatico: “Questo giro è solo per inquinare il tuo Strava”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
