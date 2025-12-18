LEONE INDOMABILE! Roland Fischnaller supera l’infortunio e trionfa nel PGS di Carezza a 45 anni! Epico podio tutto azzurro!

Un vero leone indomabile: Roland Fischnaller, a 45 anni, supera l’infortunio e conquista il PGS di Carezza. Un epico trionfo che conferma la sua straordinaria tenacia e passione, portando ancora una volta l’Italia sul gradino più alto. Tra Mylin, Cortina e Carezza, la bandiera tricolore sventola con orgoglio, dimostrando che il talento e la determinazione non hanno età.

© Oasport.it - LEONE INDOMABILE! Roland Fischnaller supera l'infortunio e trionfa nel PGS di Carezza a 45 anni! Epico podio tutto azzurro! Mylin, Cortina, Carezza. Cambia la località, non cambia il primo gradino del podio che vede sempre la bandiera tricolore sventolare. Quattro gare per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo maschile, quattro vittorie per l'Italia. Nell'altra gara casalinga sulla pista "Pra di Tori" al Passo Costalunga, il team azzurro si conferma il più forte trovando una clamorosa tripletta in PGS. La ciliegina sulla torta la mette Roland Fischnaller: il capitano della squadra tricolore torna alla vittoria trovando un trionfo splendido, il 23mo della carriera alla veneranda età di 45 anni. Il campione del mondo in carica si era infortunato qualche settimana fa in allenamento e la stagione sembrava addirittura a rischio, invece è tornato in tempi brevissimi ed è riuscito già a timbrare il cartellino in una maniera incredibile.

