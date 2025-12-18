leonardo vende jet ed elicotteri da guerra alla nigeria

Leonardo si prepara a consegnare alla Nigeria un'importante fornitura di jet da combattimento e elicotteri, consolidando la collaborazione tra Italia e Nigeria nel settore aerospaziale. L'accordo, firmato lo scorso anno, vede l'azienda italiana protagonista di un'importante operazione militare, rafforzando la presenza di Leonardo nel mercato internazionale delle forze armate. Un passo strategico che sottolinea l'impegno di Leonardo nel campo della difesa e della tecnologia avanzata.

Roma, 18 dicembre 2025 – La Nigeria sta per completare un'importante intesa, siglata lo scorso anno con l'azienda aerospaziale italiana Leonardo, che prevede la consegna di 24 jet da combattimento M-346FA e di dieci elicotteri AW-109 quasi ultimati. L'accordo, del valore di circa 1,2 miliardi di euro, comprende servizi di manutenzione e supporto a lungo termine tramite Leonardo e rappresenta un rafforzamento strategico dei legami nel settore della difesa tra la Nigeria e il produttore italiano. Lo riferisce il portale d'informazione Business Insider Africa, secondo cui sei dei ventiquattro M-346 sono già in fase avanzata di sviluppo, con tre in fase di test di volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

