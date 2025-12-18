Leonardo vende jet ed elicotteri da guerra alla Nigeria
Leonardo si prepara a consegnare alla Nigeria un'importante fornitura di jet da combattimento e elicotteri, consolidando la collaborazione tra Italia e Nigeria nel settore aerospaziale. L'accordo, firmato lo scorso anno, vede l'azienda italiana protagonista di un'importante operazione militare, rafforzando la presenza di Leonardo nel mercato internazionale delle forze armate. Un passo strategico che sottolinea l'impegno di Leonardo nel campo della difesa e della tecnologia avanzata.
Roma, 18 dicembre 2025 – La Nigeria sta per completare un'importante intesa, siglata lo scorso anno con l'azienda aerospaziale italiana Leonardo, che prevede la consegna di 24 jet da combattimento M-346FA e di dieci elicotteri AW-109 quasi ultimati. L'accordo, del valore di circa 1,2 miliardi di euro, comprende servizi di manutenzione e supporto a lungo termine tramite Leonardo e rappresenta un rafforzamento strategico dei legami nel settore della difesa tra la Nigeria e il produttore italiano. Lo riferisce il portale d'informazione Business Insider Africa, secondo cui sei dei ventiquattro M-346 sono già in fase avanzata di sviluppo, con tre in fase di test di volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: La guerra dei cieli tra Nato e Russia: caccia, bombardieri ed elicotteri. Flotte aeree a confronto
Leggi anche: Tenerife, inglese 76enne scomparso dopo caduta da nave da crociera Marella Explorer 2 in navigazione, motovedette ed elicotteri in azione – VIDEO
Leonardo, scatto sugli ordini. Nuovi jet a Nigeria e Austria; Eurofighter, ecco le novità deal Bangladesh per Leonardo.
Leonardo, scatto sugli ordini e nuovi jet all'Austria. In arrivo anche l'accordo con la Nigeria per 24 aerei e 10 elicotteri - Sarà l'accelerazione di fine anno oppure semplicemente il clima di spinta alle strategie di difesa da una parte all'altra del mondo in linea con gli impegni presi con la Nato. ilgazzettino.it
Leonardo, scatto sugli ordini. Nuovi jet a Nigeria e Austria - Sarà l’accelerazione di fine anno oppure semplicemente il clima di spinta alle strategie di difesa da una parte all’altra del mondo in linea con gli impegni presi con la ... ilmessaggero.it
L’Austria ordina a Leonardo 12 jet multiruolo M-346. I piloti di addestreranno in Sardegna - Nel 2022 e nel 2023 Vienna aveva ordinato a Leonardo 36 elicotteri AW169M LUH ... msn.com
Antonello Taurino e Leonardo Manera rivisitano Pulp Fiction di Quentin Tarantino! Ci vediamo domenica prossima con l'ultima puntata di #ZeligOn su #Italia1 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.