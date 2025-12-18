Leonardo Maria Del Vecchio punta Il Giornale | in corso a Roma la trattativa per rilevare per ora il 30% del quotidiano fondato da Montanelli

Leonardo Maria Del Vecchio si concentra su Il Giornale, con una trattativa in corso a Roma per acquisire inizialmente il 30% del quotidiano fondato da Montanelli. Dopo il fallimento delle trattative per l’agenzia stampa Agi e Repubblica, l’imprenditore punta ora a rafforzare la sua presenza nel settore dell'informazione con questa importante operazione.

Fallite le trattative per acquistare l’agenzia stampa Agi e il quotidiano Repubblica, Leonardo Maria Del Vecchio punta Il Giornale. Il quartogenito del fondatore di Luxottica scalpita per entrare nel mondo dell’editoria e, secondo Dagospia, è in trattativa con Antonio e Giampaolo Angelucci per acquistare lo storico quotidiano milanese. In base a quanto risulta a Open, nella giornata di giovedì 18 dicembre la trattativa fra le parti è stata serrata, poi interrotta all’ora di pranzo e ripresa nel pomeriggio. A discutere con gli Angelucci sono due top manager di Lmdv Capital partner, la holding di partecipazioni di Leonardo Maria. 🔗 Leggi su Open.online

