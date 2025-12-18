La prima giornata dei trentaduesimi di Coppa di Francia si apre con l’ingresso delle squadre di Ligue1. In scena, la capolista Lens, impegnata in casa contro il Feignies, formazione di livello inferiore. Un match che promette emozioni e sorprese, con odds e pronostici da analizzare attentamente. Ecco tutte le formazioni, le quote e le previsioni per un confronto che potrebbe riservare grandi colpi di scena.

© Infobetting.com - Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Prima giornata dei trentaduesimi di coppa di Francia ed entrano in gioco le squadre di Ligue1: a scendere in campo nel gran finale è la capolista Lens, impegnata in casa contro il Feignies, squadra di National 2. I sang et or di Sage non si fermano più e battono in casa il Nizza di Haise mantenendo la vetta del torneo davanti al PSG. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Inter-Venezia (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lazio-Milan (Coppa Italia, 04-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Lens di Thauvin è davanti a tutti in Francia, anche al PSG: così la squadra che ha ceduto Diouf ed El Aynaoui a Inter e Roma si è ripensata vincente - Questa è stata l'ultima formazione messa in campo dal Lens nell'anno solare 2024, nella sconfitta ai ... calciomercato.com

Coppa di Francia, il Lens vola ai quarti: Lorient ko ai rigori - Il Lens batte il Lorient in trasferta e approda ai quarti di finale di Coppa di Francia. corrieredellosport.it

Coppa di Francia, i trentaduesimi di finale: domani Saint-Etienne-OM e Lens-PSG - Con il campionato che è fermo, oggi si giocherà in Francia la coppa nazionale. tuttomercatoweb.com