L' Emilia-Romagna sostiene i live club | finanziamenti per oltre 280mila euro C' è anche il Vidia
L'Emilia-Romagna rafforza la scena musicale dal vivo con oltre 280mila euro di finanziamenti destinati ai live club. Nel 2025, Vidia Diciassette, tra i locali di Parma, Cesena e altre città, potrà contare su un sostegno economico regionale per continuare a offrire musica dal vivo di qualità, promuovendo la cultura e il talento sul territorio.
Diciassete locali di musica dal vivo sul territorio, da Parma a Cesena, che possono contare nel 2025 sul sostegno economico da parte della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento delle loro attività. La Giunta regionale ha approvato l’esito del bando per la concessione di contributi ai Live. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
