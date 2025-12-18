L’emicrania di Pilato nel cabaret di Bulgakov

Nell’assurdo scenario del cabaret di Bulgakov, l’emicrania di Pilato diventa simbolo di un tormento interiore e di un senso di oppressione. Una sofferenza che trapana la mente, riflettendo la sua lotta tra il peso del potere e il desiderio di pace. Un’immagine potente che rivela, in modo ironico e profondo, la complessità di un uomo diviso tra responsabilità e umanità.

Ha mal di testa Ponzio Pilato. Un'emicrania che gli trapana il cervelVorrebbe solo che il mondo lo lasciasse in pace. E invece è proprio una giornata di schifo per il procuratore: davanti lui c'è un tale che va in giro affermando di essere il figlio di dio. Colloquio faticoso. L'uomo non ha alcuna intenzione di facilitare le cose. Mentre giù in piazza la folla ha bisogno di sangue. Di dar sfogo alla pancia. Difficile dimenticare la scena descritta da Bulgakov ne "Il Maestro e Margherita". Subito, in apertura di romanzo (secondo capitolo). Una parentesi che rivela immediatamente i differenti piani storici e temporali in cui si muove l'opera: storia nella storia, teatro nel teatro.

Pilato, l'appuntamento finale con Bulgakov Cabaret in attesa della Maratona Bulgakov - Il Teatro degli Angeli presenta l'ultimo appuntamento del ciclo di spettacoli tratti dalle opere di Michail Bulgakov che intrecciano l'universo fantastico dell'autore russo con le contraddizioni del p ... fantasymagazine.it

Pilato, con Matteo Bonanni e Maria Laura Palmeri - Bulgakov Cabaret - 30 il Teatro degli Angeli di Milano, in via Pietro Colletta 21, ospita lo spettacolo Pilato, quarto appuntamento del ciclo Bulgakov Cabaret, un progetto teatrale ... mentelocale.it

Bulgakov Cabaret: il nuovo percorso teatrale nel mondo di Michail Bulgakov - Il Teatro degli Angeli di Milano presenta Bulgakov Cabaret, un progetto teatrale composto da quattro spettacoli liberamente ispirati alle opere di Michail Bulgakov, uno degli autori più visionari del ... fantasymagazine.it

