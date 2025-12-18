L’elettricista che installava telecamere ma poi spiava i clienti Tra le vittime pure le figlie minorenni della convivente – Il video

Un elettricista di Trieste, specializzato nell’installazione di telecamere, ha tradito la fiducia dei clienti spiando i loro spazi privati. Tra le vittime, anche le figlie minorenni della convivente, sconvolgendo un’intera comunità. L’arresto da parte dei carabinieri ha portato alla luce un inquietante episodio di violazione della privacy e abusi, sollevando profonde riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela delle persone più vulnerabili.

Tra le vittime dell’ elettricista arrestato dai carabinieri di Trieste c’erano anche le figlie della sua convivente, comprese alcune minorenni. L’uomo, che lavorava come installatore di sistemi di videosorveglianza, aveva disseminato microcamere nascoste in tutta la casa, in particolare nel bagno, per riprendere le ragazze durante i momenti di vita quotidiana. Il materiale raccolto veniva meticolosamente archiviato e classificato per anno e nominativo. L’allarme è scattato a settembre quando la donna, residente in provincia di Udine, ha scoperto sul cellulare del compagno alcune fotografie delle figlie in stato di nudità e si è rivolta ai carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine Leggi anche: Installa telecamere di sicurezza ma filma clienti di nascosto: spiava in bagno anche le figlie minori della compagna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un elettricista residente nella provincia di Trieste è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata: sul suo telefono la compagna ha trovato numerose foto che ritraevano le sue figlie completamente nude. Le indagini dei carabinieri hanno però fatto e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.