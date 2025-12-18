Legge regionale sul turismo | Aspettiamo i numeri del 2025 e prenderemo i provvedimenti

La Regione Toscana attende con fiducia i dati del 2025 per valutare i prossimi passi, mentre il ricorso del governo contro la legge sul turismo è stato respinto dalla Corte Costituzionale per infondatezza. Questa decisione rafforza l’autonomia regionale e apre nuove possibilità di sviluppo nel settore turistico, confermando l’impegno della Toscana nel promuovere un turismo sostenibile e di qualità.

Il ricorso del governo contro la legge sul turismo della Regione Toscana, è stato respinto per infondatezza dalla Corte Costituzionale. La materia, spinosa e delicata per i centri urbani ad alta densità turistica, pone una riflessione su quali leve, d'ora in avanti, anche il Comune deciderà di azionare rispetto alla modalità di governare un settore ormai al centro del dibattito: a partire dalla questione degli affitti brevi, all'impatto con i residenti che vivono nel centro storico, dal rischio di spopolamento alle opportunità di residenza per le giovani coppie. Fino alla tutela del centro storico in termini di sostenibilità, anche ambientale.

Sì della Consulta a legge toscana Turismo, il sindaco di Vinci: "Decisione importante per il territorio" - "Accolgo con grande soddisfazione la notizia del respingimento da parte della Corte Costituzionale del ricorso del Governo contro la legge regionale ... gonews.it

La Corte costituzionale approva la normativa toscana sul turismo - La Consulta riconosce la legittimità della legge toscana sul turismo, promuovendo una gestione più equilibrata del settore. notizie.it

La legge regionale toscana consente ai comuni di introdurre limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. La Corte Costituzionale conferma la legittimità della norma, rafforzando la governance locale del turismo - facebook.com facebook

