legge di bilancio seduta notturna a oltranza per le ultime modifiche

Nella notte, i lavori della legge di bilancio si protraggono senza sosta, con ultime modifiche ancora in discussione. Tra le novità saltate e le possibili soppressioni, si fa strada l’incertezza sulle misure di pensionamento anticipato e sui criteri di accesso, con la Lega che spinge per modifiche significative. Un dibattito acceso che segna l’ultimo sforzo parlamentare prima dell’approvazione definitiva.

Salta la misura sul peso del riscatto della laurea ai fini del pensionamento anticipato. La maggioranza, in particolare la Lega, vorrebbe sopprimere anche la norma che amplia le finestre mobili per l'accesso al pre-pensionionamento. Il governo sta verificando se sussistano le coperture per cancellare o rivedere il resto della norma, contestata da pezzi della maggioranza, dalle opposizioni e dai sindacati. "Non era e non è certamente nostra intenzione di aumentare i requisiti pensionistici", spiega il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti dopo la sua informativa su Mps alla Camera. Sono ore concitate in Commissione Bilancio del Senato, si lavora ancora per cercare le risorse per modificare la norma aggiunta dal governo al testo della manovra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

