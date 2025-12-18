Legalità e sicurezza al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl Messina, svoltosi a Milazzo, la discussione si è concentrata su legalità e sicurezza, temi fondamentali per il settore. Un confronto utile a tracciare le linee future della Federazione, alla presenza di importanti rappresentanti sindacali, tra cui il segretario generale della Fai Sicilia Adolfo Scotti, quello della Cisl Messina Antonino Alibrandi e la segretaria generale. Un momento di riflessione e impegno per un settore più sicuro e conforme alle norme

legalit224 e sicurezza al centro del consiglio generale della fai cisl

© Messinatoday.it - Legalità e sicurezza al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl

A Milazzo il Consiglio Generale della Fai Cisl Messina ha chiuso il 2025 della Federazione affrontando i temi di attualità del settore con la presenza del segretario generale della Fai Sicilia Adolfo Scotti, del segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e della segretaria generale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Dalla pace alla sicurezza sul lavoro, a Cesena il consiglio generale della Fim Cisl Romagna

Leggi anche: Legramanti alla guida della Filca Cisl: “Lotta per sicurezza e legalità nei cantieri”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.