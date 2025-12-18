Legalità e sicurezza al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl

Al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl Messina, svoltosi a Milazzo, la discussione si è concentrata su legalità e sicurezza, temi fondamentali per il settore. Un confronto utile a tracciare le linee future della Federazione, alla presenza di importanti rappresentanti sindacali, tra cui il segretario generale della Fai Sicilia Adolfo Scotti, quello della Cisl Messina Antonino Alibrandi e la segretaria generale. Un momento di riflessione e impegno per un settore più sicuro e conforme alle norme

© Messinatoday.it - Legalità e sicurezza al centro del Consiglio Generale della Fai Cisl

