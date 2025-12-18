Lecco a fine 2025 Gattinoni | Bione e PGT chiuderanno il mandato Altri 5 milioni per il nuovo centro sportivo
A un anno dalla conclusione del mandato, il sindaco Mauro Gattinoni presenta il bilancio di fine legislatura a Lecco. Tra progetti in corso e obiettivi ancora da raggiungere, si delineano le sfide e le innovazioni che plasmeranno il futuro della città nei prossimi mesi. Con un investimento di 5 milioni per il nuovo centro sportivo, Lecco si appresta a lasciare un segno duraturo nel suo sviluppo urbano.
Dodici mesi per chiudere cinque anni di amministrazione. Il sindaco Mauro Gattinoni ha tracciato il bilancio del mandato che volge al termine, illustrando gli obiettivi finali e i progetti che cambieranno il volto della città. Al centro della conferenza stampa, alla presenza di buona parte della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Lecco, semaforo verde per il nuovo Bione da 20 milioni: la parola al mercato
Leggi anche: Deportivo La Coruña, Populous firma il nuovo centro sportivo da 40 milioni di euro
«Traffico in tilt, Gattinoni sospenda i cantieri»; Lecco in espansione: Confcommercio chiude il 2025 con utile record. E sugli alberghi...; Intervista al sindaco Gattinoni: In questi cinque anni, Lecco è davvero cambiata; Lecco premia i suoi 'Talenti in volo 2025'.
Intervista al sindaco Gattinoni: “In questi cinque anni, Lecco è davvero cambiata” - A pochi mesi dal voto che segnerà la fine del suo primo mandato da sindaco, Mauro Gattinoni traccia un bilancio di cinque anni ... lecconotizie.com
Confcommercio Lecco chiude il 2025 con utile record: "Alberghi? Ben vengano, ma..." - Il presidente Peccati: "Ottimi risultati e città in espansione". leccotoday.it
FdI Lecco vs Gattinoni: «72mila € per la relazione di fine mandato» - Fratelli d'Italia Lecco, su iniziativa del candidato sindaco Filippo Boscagli e del capogruppo Emilio Minuzzo, attacca il sindaco Mauro Gattinoni per la sua relazione di fine mandato ... corrieredilecco.it
Fine anni 80…sugli sci ai Piani d’Erna (Lecco) - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.