Lebbra in Romania | 8 contatti diretti sotto trattamento Gli ultimi aggiornamenti

La riapparizione della lebbra in Romania, con otto casi attualmente sotto trattamento, segna un episodio isolato in un contesto di mobilità globale. Dopo oltre quarant’anni senza segnalazioni, questo ritorno richiede attenzione, senza destare allarmismi, evidenziando l’importanza di monitorare e rispondere prontamente a situazioni cliniche eccezionali.

Cluj-Napoca, 18 dicembre 2025 – Il ritorno della lebbra in Romania, a oltre quarant'anni dall'ultimo caso segnalato nel 1981, non deve essere interpretato come un’emergenza sanitaria di massa, ma come un evento clinico circoscritto legato alla mobilità internazionale. Così hanno tenuto a sottolineare le autorità di Cluj-Napoca, dove due sorelle di origine indonesiana, di 21 e 25 anni, sono risultate positive al Mycobacterium leprae. Le giovani, impiegate in un centro massaggi della città, avevano mostrato lesioni cutanee che inizialmente i medici avevano scambiato per una comune patologia dermatologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

