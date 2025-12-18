Le varianti del passato e le critiche di oggi | Intervento invasivo
L’Arengario, testimone silenzioso di sette secoli di storia, trascende il semplice ruolo di edificio. È il cuore pulsante della memoria e dell’identità cittadina, un simbolo di continuità e cambiamento. Oggi, le sue varianti e le recenti critiche riflettono il confronto tra tutela e innovazione, tra rispetto del passato e esigenze moderne. Un dialogo che arricchisce la narrazione di questa icona storica.
L’Arengario non è solo un edificio storico: è il luogo in cui, da oltre 7 secoli, la città si racconta e si governa. Antico Palazzo comunale, completato nel giugno del 1293, nacque come sede autonoma del potere civile, dividendosi dal Duomo, il cui porticato veniva utilizzato per le assemblee pubbliche. La struttura, col portico al piano terra destinato a mercato, notai e misure medievali, e la grande sala superiore per consigli comunali, tribunali e persino prigioni notturne, si ispira al modello milanese del Palazzo della Ragione. Salvato dall’abbattimento nell’Ottocento, l’Arengario ha attraversato il Novecento come spazio vivo, con mostre, eventi, cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
