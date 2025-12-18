Paolo Vanoli si concentra sul presente, sottolineando l'importanza di una vittoria immediata. Le sue parole sono poche, decise, e mostrano un atteggiamento di determinazione e compattezza nello spogliatoio. Risposte brevi e senza fronzoli, Vanoli preferisce mantenere lo sguardo fisso sull'obiettivo, senza distrazioni. La sua attenzione è tutta rivolta a un risultato che possa risollevare la squadra in un momento cruciale.

© Sport.quotidiano.net - Le parole di Paolo Vanoli. "Non penso al mio futuro. Ma ora serve una vittoria. Lo spogliatoio è compatto»

Poche parole. Risposte brevi. Paolo Vanoli tira dritto per la sua strada e appare quasi scocciato di dover rispondere per l’ennesima volta al tema del cambio modulo. "Mi dispiace essere ripetitivo. Ripeto quello che ho già detto: non sono un integralista, tutto è possibile". Punto e a capo. Ma la conferenza stampa della vigilia non è la solita portata avanti dall’allenatore. Frasi brevi, concetti molto generali. "Questa è una partita importante, ma è chiaro che un po’ la testa al campionato ce l’abbiamo". Vanoli non si sente in bilico, almeno non lo dà a vedere. "Non penso al mio futuro, conta il bene della Fiorentina e stiamo facendo il massimo per uscire da questa situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

