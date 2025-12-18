Le pagelle la t gema Vedovato fa tutto per rendersi utile D’Alessandro c’è Acunzo rimbalzista

Le pagelle de La T Gema mettono in luce l’impegno di Vedovato, la presenza costante di D’Alessandro e il cuore di Acunzo, il rimbalzista. Bargnesi si distingue con un 7,5, segnando, distribuendo gioco e dimostrando resistenza. Un derby da guerriero, culminato con una tripla siderale che sigilla la vittoria e accende l’entusiasmo. Un match di carattere e determinazione, da ricordare.

BARGNESI 7,5 Segna, fa girare bene la squadra, prende botte e non fa una piega. Derby da guerriero, condito da tripla siderale che manda i titoli di coda. JACKSON 8 Lo aveva detto proprio al nostro giornale che aveva cerchiato in rosso la data di questo derby. Spegne 40 candeline giocando da americano vero. Per la Fabo è sempre più un incubo (e un rimpianto di mercato?). D'ALESSANDRO 7 Professore delle piccole cose utili alla squadra. Chiamato a sgomitare e a farsi valere dentro l'area, risponde presente. Prestazione di grande sostanza. ACUNZO 6,5 Parte fortissimo, poi viene limitato. Una forza della natura a rimbalzo.

