Le opposizioni divise su Kiev attaccano su sanità e carovita
Le opposizioni in Parlamento si scagliano contro la gestione di sanità e carovita, mostrando divisioni evidenti sull’approccio a Kiev. Mentre Meloni presenta le sue comunicazioni prima del Consiglio Ue, le opposizioni si dividono, incarnando il motto maoista di marciare divisi per colpire uniti. La scena riflette le tensioni politiche e le differenze di vedute su temi cruciali per il paese e l’Europa.
Il motto maoista «marciare divisi per colpire uniti» fotografa perfettamente la scena delle opposizioni ieri in Parlamento, dove Meloni ha tenuto le consuete comunicazioni prima del Consiglio Ue di oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: L'assessore Verì sul debito della Sanità: "Ad oggi non quantificabile, solite ipotesi fantasiose delle opposizioni"
Leggi anche: Riforma della dirigenza in Liguria, le opposizioni attaccano: "Solo poltrone e accentramento"
Opposizioni contro Meloni in Aula, divise sulle risoluzioni - Dall'Ucraina alle liste d'attesa, dal caro vita al rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump. ansa.it
Lavrov I raid russi colpiscono i terroristi, non l'Esercito libero siriano
Ue, Meloni: opposizioni bugiarde e divise. Schlein: Salvini è il portavoce di Putin - facebook.com facebook
#Ucraina, #Meloni alle opposizioni: noi unica risoluzione, voi cinque diverse x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.