Le nuove penne di Palermo chi sono gli scrittori esordienti che nei loro libri si ispirano alla Sicilia
Le nuove penne di Palermo emergono come voci autentiche e innovative, portatrici di storie che affondano le radici nella Sicilia. Tra esordienti che hanno lasciato l’isola per studi o lavoro, e altri che ancora la vivono quotidianamente, questi scrittori raccontano un territorio ricco di contrasti e tradizioni. La loro scrittura rivela un legame profondo con la terra, dando vita a narrazioni che affascinano e sorprendono.
Alcuni hanno lasciato la Sicilia per ragioni di studio o di lavoro, altri non l'hanno mai abbandonata. Gli scrittori e le scrittrici esordienti di Palermo, però, hanno un elemento in comune: la città è presente nei loro testi, anche solo evocata nelle atmosfere o nell'immaginario.
