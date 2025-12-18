Le nuove penne di Palermo chi sono gli scrittori esordienti che nei loro libri si ispirano alla Sicilia

Le nuove penne di Palermo emergono come voci autentiche e innovative, portatrici di storie che affondano le radici nella Sicilia. Tra esordienti che hanno lasciato l’isola per studi o lavoro, e altri che ancora la vivono quotidianamente, questi scrittori raccontano un territorio ricco di contrasti e tradizioni. La loro scrittura rivela un legame profondo con la terra, dando vita a narrazioni che affascinano e sorprendono.

