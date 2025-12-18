Le New Balance 2002R Protection Pack stanno rapidamente conquistando il mondo dello streetwear, diventando un must-have del 2026. Iconiche per il loro design innovativo e la qualità artigianale, queste sneaker rappresentano il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Un vero e proprio simbolo di tendenza che promette di lasciare il segno nella storia recente del marchio.

Le nuove New Balance 2002R Protection Pack saranno tra le sneaker più ricercate del 2026

Le New Balance 2002R Protection Pack sono ormai entrate a pieno titolo nella storia recente del marchio. Al loro debutto, all’inizio di questo decennio, hanno suscitato grande attenzione: quei pannelli irregolari, dall’aspetto volutamente incompiuto, e lo stile tecnico ma vibrante hanno conquistato una generazione in cerca di alternative al minimalismo pulito che aveva dominato gli anni precedenti. Erano sneaker con texture, carattere e una narrazione forte. Ora, in vista della primavera 2026, New Balance riprende quel concetto e lo porta un passo oltre con un aggiornamento perfettamente coerente: l’introduzione del Gore-Tex e una palette monocromatica pensata per un utilizzo quotidiano e urbano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

