Le nuove New Balance 2002R Protection Pack saranno tra le sneaker più ricercate del 2026
Le New Balance 2002R Protection Pack stanno rapidamente conquistando il mondo dello streetwear, diventando un must-have del 2026. Iconiche per il loro design innovativo e la qualità artigianale, queste sneaker rappresentano il perfetto connubio tra stile e funzionalità. Un vero e proprio simbolo di tendenza che promette di lasciare il segno nella storia recente del marchio.
Le New Balance 2002R Protection Pack sono ormai entrate a pieno titolo nella storia recente del marchio. Al loro debutto, all’inizio di questo decennio, hanno suscitato grande attenzione: quei pannelli irregolari, dall’aspetto volutamente incompiuto, e lo stile tecnico ma vibrante hanno conquistato una generazione in cerca di alternative al minimalismo pulito che aveva dominato gli anni precedenti. Erano sneaker con texture, carattere e una narrazione forte. Ora, in vista della primavera 2026, New Balance riprende quel concetto e lo porta un passo oltre con un aggiornamento perfettamente coerente: l’introduzione del Gore-Tex e una palette monocromatica pensata per un utilizzo quotidiano e urbano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
