Le moto affiancate poi gli spari | Ottavio Colalongo ucciso con una raffica di proiettili sul viso

Una telefonata improvvisa, un dramma inaspettato: Ottavio Colalongo, 48 anni, è stato ucciso con una raffica di proiettili sul viso in via Giuseppe Garibaldi a Scisciano. La scena, segnata dalla violenza e dal silenzio dell’asfalto, racconta di un omicidio che scuote la comunità napoletana, lasciando dietro di sé domande e un senso di inquietudine.

