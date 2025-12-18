Le moto affiancate poi gli spari | Ottavio Colalongo ucciso con una raffica di proiettili sul viso
Una telefonata improvvisa, un dramma inaspettato: Ottavio Colalongo, 48 anni, è stato ucciso con una raffica di proiettili sul viso in via Giuseppe Garibaldi a Scisciano. La scena, segnata dalla violenza e dal silenzio dell’asfalto, racconta di un omicidio che scuote la comunità napoletana, lasciando dietro di sé domande e un senso di inquietudine.
La telefonata arrivata al numero di emergenza era chiara: "Hanno sparato". Quando i soccorritori sono arrivati in via Giuseppe Garibaldi a Scisciano (Napoli), sull'asfalto c'era il corpo senza vita di Ottavio Colalongo, 48 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto nella serata del 17 dicembre e. 🔗 Leggi su Today.it
