Le motivazioni della Cassazione per la revoca degli arresti a Manfredi Catella

La Cassazione ha chiarito le motivazioni alla base della revoca degli arresti a Manfredi Catella, evidenziando come i pagamenti di Coima per incarichi professionali affidati ad Alessandro Scandurra non costituiscano un compenso illecito a un pubblico ufficiale. Questa decisione testimonia l’attenzione della giustizia nel distinguere tra pratiche lecite e comportamenti illeciti nel settore degli appalti e delle collaborazioni professionali.

© Lettera43.it - Le motivazioni della Cassazione per la revoca degli arresti a Manfredi Catella «I pagamenti effettuati da Coima per gli incarichi professionali affidati all’architetto Alessandro Scandurra non configurano una forma di compenso illecito a un pubblico ufficiale». È quanto afferma la Cassazione nelle motivazioni della decisione con cui, il 13 novembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica. La Suprema Corte ha così confermato la scelta del Tribunale del Riesame di revocare le misure cautelari disposte in precedenza nei confronti dello di Manfredi Catella, dell’ex componente della Commissione paesaggio Scandurra e dell’imprenditore Andrea Bezziccheri, ritenendo corretto escludere la presenza di «indizi» di un accordo corruttivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Inchiesta di Milano, la Cassazione smonta le ipotesi accusatorie: “Manfredi Catella non andava arrestato” Leggi anche: Inchieste urbanistica Milano, la Cassazione smonta le accuse su Manfredi Catella: «Nessun indizio che provi la corruzione» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Collaboratore di giustizia e misura cautelare: la guida; Misure cautelari: inammissibile il ricorso in Cassazione; Carenza di interesse: ricorso inammissibile; Mandato di arresto europeo: no ai domiciliari. Inchiesta urbanistica, la Cassazione: «Nessuna prova della corruzione di Catella» - I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano contro la revoca degli arresti per alcuni indagati di “Grattacieli puliti”. editorialedomani.it

Cassazione su urbanistica, 'nessun indizio di corruzione su Catella' - I "pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all'architetto Scandurra" non hanno "costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale" ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Urbanistica: non ci sono indizi di corruzione tra Catella (Coima) e Scandurra (Commissione paesaggio) - Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano contro la revoca degli arresti ... milanotoday.it

In 3.398 pagine le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Venezia ha smontato la sentenza di primo grado. Ora le difese si preparano al ricorso in Cassazione - facebook.com facebook

Sgup del Fatto: le motivazioni della Cassazione sono “meramente tecniche”. Si chiama giudizio di legittimità. La Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi contro la sentenza di merito d’appello, l’ha resa definitiva. E questa parla eccome dei legami (inesi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.