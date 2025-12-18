Le mostre di Lecco nel 2026

Scopri le esposizioni imperdibili che animeranno Lecco nel 2026, presentate questa mattina al Palazzo delle Paure. Il ricco calendario del Sistema museale urbano promette un anno all'insegna della cultura, dell'arte e della scoperta, offrendo a visitatori e appassionati un viaggio tra mostre innovative e coinvolgenti. Un'occasione unica per immergersi nella creatività e nella storia della città, confermando Lecco come meta culturale di rilievo.

© Leccotoday.it - Le mostre di Lecco nel 2026 Presentato questa mattina al Palazzo delle Paure il ricco calendario delle mostre 2026 del Sistema museale urbano lecchese. Undici esposizioni distribuite tra Torre Viscontea, Palazzo delle Paure, Biblioteca Civica e Cortile Comunale di Palazzo Bovara accompagneranno cittadini e visitatori lungo.

MOSTRE SIMUL: SVELATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL 2026 - LECCO – Il Comune di Lecco ha reso noto il calendario delle mostre Simul per il 2026, approvato con la delibera di Giunta n. lecconews.news

Le grandi mostre del 2026 in Italia da attendere già ora - Mark Rothko, Andy Warhol, Giorgio de Chirico: sono questi alcuni dei protagonisti dell’intenso calendario di mostre in programma in Italia per il 2026, caratterizzato da eventi di assoluta rilevanza ... arte.sky.it

AMANDA LEAR - FUORICENTRO

Tra i vecchi muri di un magazzino ferroviario, fermavano i convogli portando merci e storie lontane. Oggi La Piccola è diventata la nuova casa culturale di Lecco, si respira musica, arte e vita: workshop, concerti, mostre e momenti di incontro trasformano ogni a - facebook.com facebook

