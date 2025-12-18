Le Monde evidenzia il ruolo di Giorgia Meloni come figura chiave nelle trattative tra Ue e Mercosur, definendola

Ore decisive sul trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur, Giorgia Meloni in posizione di arbitro secondo Le Monde. In un articolo con richiamo in prima pagina, il quotidiano transalpino ha sottolineato come - dopo Parigi - la leader del governo italiano abbia invocato il rinvio della firma dell'accordo con i Paesi del Sudamerica. Una sottolineatura significativa, considerando che secondo più fonti diplomatiche hanno confermato che l'intesa non verrà messa nero su bianco il 20 dicembre come inizialmente previsto. Tra la tutela degli agricoltori e quella degli esportatori: il presidente del Consiglio si trova di fronte a un dossier delicato, ma le idee sono chiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le Monde promuove Meloni sul trattato Ue-Mercosur: "È il vero arbitro" - Secondo Le Monde, il premier italiano assume un ruolo chiave nelle trattative, chiedendo il rinvio della firma per maggiori tutele all’agricoltura. ilgiornale.it