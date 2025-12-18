Le mire di Jannacopulos sulla grande giostra delle tivù locali tra affari e politica

Le televisioni locali rimangono un palcoscenico di potere e interesse, dove affari e politica si intrecciano in un gioco sottile. Tra protagonisti e strategie, queste emittenti continuano a esercitare un fascino antico, riflettendo un microcosmo di influenze e alleanze. Un mondo complesso, in cui l’equilibrio tra profitto e ideali si gioca ogni giorno, svelando dinamiche spesso nascoste agli occhi dei più.

Le televisioni locali continuano a esercitare il loro fascino. Nei confronti della politica, degli imprenditori, degli editori che sanno combinare bene l'utile e il dilettevole. E l'operazione lanciata dalla famiglia veneta Jannacopulos va proprio in questa direzione: conquistare la leadership dell'emittenza televisiva locale in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con una potenza di fuoco in grado di coprire le aree più ricche del Paese. Ai tempi dello streaming è un mercato ancora molto appetibile. Certo, qualcuno solleverà il sopracciglio su un mondo di canali televisivi locali che potrebbe sembrare superato di fronte all'incedere dell'universo digitale, con streaming, on demand, smart tivù, perdita di valore della numerazione Lcn (1=Rai1, 5=Canale5, per intenderci).

