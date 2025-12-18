Le folli tradizioni natalizie della Royal Family | nessuno a letto prima di Carlo e lo strano trono come regalo

Le tradizioni natalizie della Royal Family britannica sono ricche di rituali unici e curiosità sorprendenti. Dalle usanze più insolite ai regali più insoliti, ogni dettaglio rivela un lato affascinante di questa storica famiglia. Scopriamo insieme le pratiche più eccentriche che rendono il loro Natale davvero speciale e diverso da qualsiasi altra celebrazione.

Anche la Famiglia Reale britannica si prepara a festeggiare il Natale e, come tanti altri nuclei familiari, possiede le sue tradizioni, anche se più stravaganti. La prima tradizione, neanche a dirlo, è la location, che si riconferma negli anni. Per il Natale 2025, infatti, Re Carlo e tutti i membri della famiglia si riuniranno nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. I reali trascorreranno il giorno di Natale a Sandringham House, partecipando alla consueta messa mattutina presso la chiesa di St. Mary Magdalene. Stando a quanto riferito da fonti vicine ai Royals, Re Carlo è più "morbido" nei confronti di alcune regole che erano invece molto rigide quando a governare era la Regina Elisabetta II.

