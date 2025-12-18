Lazio-Cremonese sabato 20 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00, Lazio e Cremonese si sfideranno in un incontro che promette spettacolo. La Lazio punta a consolidare la propria serie positiva davanti al pubblico di casa, mentre la Cremonese cerca di sorprendere e ottenere punti preziosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su formazioni, quote e pronostici per questa sfida di metà stagione.

© Infobetting.com - Lazio-Cremonese (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici La Lazio vuole proseguire la striscia positiva e l'occasione per farlo è il match casalingo contro la Cremonese. I biancocelesti sono reduci dall'impresa di Parma della settimana scorsa, dove sono riusciti a battere i ducali in nove uomini grazie al gol di Noslin. Le Aquile sono salite a quota 22 punti ma serve dare continuità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Sabato 20 dicembre Lazio-Cremonese, poi Cremo-Napoli il 28, tanti gli acciaccati da recuperare - La Cremonese tornerà in campo sabato 20 dicembre alle 18 all'Olimpico contro la Lazio, poi Cremonese- sportgrigiorosso.it

Probabili formazioni Lazio-Cremonese: chi rimpiazza Zaccagni, Bonazzoli con Vardy - Le possibili scelte di Sarri e Nicola per il match Lazio- fantamaster.it

Lazio, ennesimo cambio forzato: per la Cremonese ballottaggio Pedro-Noslin - facebook.com facebook

‘SVB’ – Rambaudi: “Lazio, contro la Cremonese Pedro dal 1'. E su Rovella e Cataldi… ” (AUDIO) x.com

