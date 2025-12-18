L' azienda che ha illuminato per Natale un intero quartiere di Milano

Il quartiere di Bicocca a Milano si veste di luci festive, grazie alla generosità di Prysmian. La storica collaborazione tra l’azienda e questa zona della città ha reso possibile un'illuminazione natalizia che porta magia e calore, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera unica e suggestiva per le festività.

Anche il quartiere di Bicocca a Milano si illumina per il Natale grazie alla sponsorizzazione della società Prysmian, che proprio con la Bicocca ha un legame storico. L'area, infatti, è il cuore dell'industria meneghina e casa di Prysmian da oltre tre secoli. Per questo la società ha addobbato il.

