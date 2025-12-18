L' avvocato dei Poggi | Così si rovina la vita degli innocenti

L’avvocato dei Poggi commenta con fermezza le accuse, sottolineando l’importanza di un’analisi approfondita. Mentre difende la posizione dei suoi clienti, esprime la convinzione sulla colpevolezza di Stasi, evidenziando come un’indagine accurata possa rivelare verità cruciali e prevenire ingiustizie che rischiano di compromettere vite innocenti.

AGI - "Ben vengano gli approfondimenti, li abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi. Il nostro ordinamento, comunque, dà una strada che è quella della revisione. Così, però, si rovina la vita delle persone innocenti". Lo ha detto l'avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, entrando in Tribunale a Pavia dove si svolgerà l'ultima udienza dell'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it

