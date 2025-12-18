L’avvocato dei Poggi si mostra fermamente convinto della colpevolezza di Stasi, sottolineando che gli accertamenti svolti sono ormai conclusi. Pur riconoscendo la possibilità che ulteriori indagini possano essere utili, evidenzia come queste procedure rischino di sconvolgere drasticamente la vita delle persone coinvolte, sollevando un dibattito sulla delicatezza e le conseguenze della giustizia.

L'avvocato dei Poggi: "Convinto della colpevolezza di Stasi"

"Gli accertamenti sono stati fatti, siamo a questo punto, forse sono necessari ma finiscono con lo sconvolgere la vita delle persone". Così l'avvocato Francesco Compagna, che con il collega Gianluigi Tizzoni assiste la famiglia Poggi. Compagna si è detto inoltre "convinto della colpevolezza di Alberto Stasi" e ha ricordato che "per Stasi sarebbe stata comunque praticabile l'ipotesi della richiesta di revisione della sentenza di condanna". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

