L’avviso via sms | C’è da pagare il pedaggio autostradale Ma è una truffa

Sempre più persone stanno ricevendo sms ingannevoli che segnalano un pagamento di pedaggio autostradale, ma si tratta di una truffa. Autostrade per l’Italia chiarisce sul proprio sito che non utilizza questa modalità di comunicazione. È importante rimanere vigili e diffidare da messaggi sospetti per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

