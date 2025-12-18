L’avviso via sms | C’è da pagare il pedaggio autostradale Ma è una truffa
Sempre più persone stanno ricevendo sms ingannevoli che segnalano un pagamento di pedaggio autostradale, ma si tratta di una truffa. Autostrade per l’Italia chiarisce sul proprio sito che non utilizza questa modalità di comunicazione. È importante rimanere vigili e diffidare da messaggi sospetti per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.
IL CASO. In centinaia stanno ricevendo il sollecito, ma Autostrade per l’Italia avvisa sul sito: «Non usiamo questa modalità». Tanti però ci cascano: il rischio è che la carta venga clonata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
