Lavoro torna l’Albero della Sicurezza di Sbolzani

L'Albero della Sicurezza di Sbolzani torna a sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro, un problema che ogni anno continua a mietere vittime e a causare incidenti. È il momento di riflettere sull’importanza di prevenire e proteggere i lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza che possa fare la differenza. Solo con impegno e consapevolezza possiamo sperare di ridurre questa piaga e garantire ambienti di lavoro più sicuri per tutti.

Quella delle morti e degli incidenti sul lavoro è una vera e propria drammatica piaga che, di anno in anno, non accenna a placarsi. Solo in Campania, nei primi 10 mesi di quest'anno, ci sono stati 62 morti: 62 volti e storie, 62 famiglie distrutte e lacerate. Per questo, nella Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica diocesano, il Progetto Policoro (Caritas-Pastorale Sociale e del Lavoro e Pastorale Giovanile) e la Scuola diocesana d'Impegno Socio-Politico, aderiscono per il secondo anno consecutivo all'iniziativa del MLAC nazionale "L'Albero della Sicurezza", opera ideata dal M° Francesco Sbolzani per la Fondazione "Sosteniamoli subito" dell'ANMIL.

Inaugurazione dell'Albero della Sicurezza al Parco Eternot

