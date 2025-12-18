Lavoro energia e consensi giù Trump fa lo show scaccia-crisi

Donald Trump torna a catturare l'attenzione con un discorso in diretta dalla Casa Bianca, celebrando i successi del suo insediamento. Mentre i sondaggi segnano cali di lavoro, energia e consensi, il suo messaggio sui social è un invito a ritrovarsi, in un momento di crescente crisi e incertezza politica. Tra ritorni mediatici e promesse di futuro, l'ex presidente cerca di rilanciare il suo ruolo nel panorama americano.

© Ilgiornale.it - Lavoro, energia e consensi giù. Trump fa lo show scaccia-crisi Donald Trump parla alla nazione in diretta dalla Casa Bianca per celebrare i risultati ottenuti dal suo insediamento, e con un post sul suo social Truth si rivolge ai «concittadini americani» dicendo: «Non vedo l'ora di vedervi». «È stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora venire», sottolinea il presidente, mentre la portavoce Karoline Leavitt anticipa l'intenzione del tycoon di enunciare non solo i successi messi a segno nel 2025, ma anche ciò che intende fare nei prossimi tre anni. I dati sull'economia mostrano che le politiche di Trump stanno «rimettendo gli americani al lavoro.

