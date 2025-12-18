Lavori pubblici ampliato il piano per marciapiedi e anti buche | altri 3milioni la mappa degli interventi

La Giunta comunale ha approvato un nuovo piano di interventi per lavori pubblici, destinando ulteriori 3 milioni di euro a marciapiedi e ripavimentazioni stradali. Dopo un’attenta analisi tecnica, il progetto di fattibilità mira a migliorare la sicurezza e l’estetica delle vie cittadine, con un focus particolare sulla mappatura degli interventi programmati e sulla riqualificazione degli spazi pubblici.

