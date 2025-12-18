Lavori pubblici ampliato il piano per marciapiedi e anti buche | altri 3milioni la mappa degli interventi
La Giunta comunale ha approvato un nuovo piano di interventi per lavori pubblici, destinando ulteriori 3 milioni di euro a marciapiedi e ripavimentazioni stradali. Dopo un’attenta analisi tecnica, il progetto di fattibilità mira a migliorare la sicurezza e l’estetica delle vie cittadine, con un focus particolare sulla mappatura degli interventi programmati e sulla riqualificazione degli spazi pubblici.
Il Piano dei lavori pubblici per marciapiedi e ripavimentazioni strade è stato approvato, con tanto di progetto di fattibilità tecnico-economico, dalla Giunta comunale della sindaca Vittoria Ferdinandi dopo il lavoro di ricognizione e analisi svolto dall'assessore Zuccherini e dai tecnici degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
