A Spoiano stanno proseguendo i lavori di riqualificazione, con l’installazione di 84 nuovi cipressi. L’intervento dell’Amministrazione di Civitella mira a valorizzare e mettere in sicurezza il viale dei Cipressi di Villa Pecchioli, un percorso alberato che collega la strada statale alla zona circostante. Un progetto che unisce tutela ambientale e riqualificazione urbana, contribuendo a migliorare il paesaggio e la fruibilità del territorio.

© Arezzonotizie.it - Lavori di riqualificazione a Spoiano: a dimora 84 nuovi cipressi

