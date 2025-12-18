Lavori al Fanuzzi polemiche sui ritardi Elmo | Controllo serrato sull' avanzamento

Il cantiere dello stadio Fanuzzi si intensifica, con l’obiettivo di rispettare le scadenze per i Giochi del Mediterraneo 2026. Elmo garantisce un controllo rigoroso sull’avanzamento dei lavori, mentre crescono le polemiche sui ritardi. L’intervento mira a consegnare un impianto all’altezza delle sfide sportive e delle aspettative della città di Brindisi.

BRINDISI - Si rafforza il controllo sull'avanzamento dei lavori presso lo stadio Fanuzzi, in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma nell'estate 2026. Il grosso del restyling consiste nella sostituzione dei gradoni di Curva Sud e Gradinata. Quest'ultimo settore sarà dotato di una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

