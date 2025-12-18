Lavori a Santa Colomba I tempi della Provincia

I residenti di Santa Colomba sono preoccupati per i tempi di realizzazione dei lavori al ponte del Prete sulla Provinciale 101/A di Montemaggio. La situazione genera incertezza e attese, alimentando un senso di apprensione tra la comunità locale. La questione rimane centrale nel dibattito, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide e efficaci per ripristinare la normale viabilità e tranquillità nella zona.

© Lanazione.it - Lavori a Santa Colomba. I tempi della Provincia Una preoccupazione diffusa, tra i residenti della zona di Santa Colomba, per i lavori al ponte del Prete sulla Provinciale 101A di Montemaggio. "L'alternativa via dell'Osteriaccia non è assolutamente adeguata a questo tipo di esigenza", affermano i residenti. La Provincia fa sapereche "proseguono regolarmente le lavorazioni. FIno ad oggi sono state funzionali a preparare le sedi dei pali di fondazione. La fase successiva sta interessando la demolizione della pavimentazione stradale e il relativo sottofondo. La realizzazione di questa lavorazione, completata prima di Natale, obbligherà a uno stand by il cantiere per consentire ai materiali utilizzati la corretta maturazione chimico fisica.

