Lavori a rilento e alta tensione all' Ars sulla finanziaria Galvagno urla all' assessore Dagnino | Mi guardi negli occhi

In un clima di forte tensione e ritardi, l'Assemblea regionale siciliana si anima attorno alla difficile approvazione della finanziaria. Tra urla e richieste di confronto, il clima si fa sempre più acceso, riflettendo le tensioni tra i membri e l'importanza cruciale di questa manovra per il futuro della regione.

© Palermotoday.it - Lavori a rilento e alta tensione all'Ars sulla finanziaria, Galvagno urla all'assessore Dagnino: "Mi guardi negli occhi" Lavori a rilento e tensione ad alti livelli all'Assemblea regionale siciliana, dove il traguardo dell'approvazione della Finanziaria è ben distante. Il presidente Gaetano Galvagno ha sospeso la seduta dopo un fraintendimento tra l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, e il capogruppo Sud.

