Lava ecco il primo atlante letterario 4.0 per mappare terremoti ed eruzioni

Scopri LAVA, il primo atlante letterario 4.0 dedicato a terremoti ed eruzioni. Una piattaforma digitale innovativa che unisce secoli di narrazioni, offrendo mappe interattive e percorsi tematici per esplorare la storia e la cultura delle attività sismiche e vulcaniche. Un viaggio tra letteratura, geologia e memoria, tutto in un’unica esperienza immersiva.

Arriva LAVA, Literary Atlas of Volcanic and seismic Activities, la prima piattaforma digitale che permette di esplorare secoli di narrazioni dedicate ai terremoti e alle eruzioni attraverso mappe interattive e percorsi tematici. Un vero atlante letterario del pianeta che trema, costruito grazie alla convergenza tra studi geologici e ricerca umanistica. Il progetto, che rende accessibile al grande pubblico un patrimonio narrativo spesso relegato agli specialisti, propone un'esperienza immersiva: chi lo consulta può vedere come i grandi disastri naturali siano stati raccontati in epoche diverse, in culture lontane, in forme che uniscono memoria, emozione e osservazione del mondo naturale.

