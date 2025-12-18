L’autocrazia venezuelana si regge sulla tecnologia di Pechino

L'autocrazia venezuelana si rafforza grazie al supporto tecnologico di Pechino, che gioca un ruolo cruciale nel consolidare il potere di Nicolás Maduro. Il rapporto tra la Repubblica popolare cinese e il Venezuela si distingue per la stretta collaborazione, influenzando la stabilità e le dinamiche politiche del paese sudamericano. Un legame strategico che evidenzia come la tecnologia e le alleanze internazionali plasmino il presente e il futuro del Venezuela.

© Formiche.net - L’autocrazia venezuelana si regge sulla tecnologia di Pechino Il rapporto tra la Repubblica popolare cinese e il Venezuela di Nicolás Maduro è segnato da un legame profondo. Nonostante il tentativo di Pechino di esportare il proprio modello di sviluppo economico nel Paese sudamericano sia fallito in modo evidente (travolto dalla corruzione sistemica, dall’inefficienza dello Stato venezuelano e dal crollo del prezzo del petrolio), la Cina è riuscita a ottenere un risultato strategicamente ben più rilevante, ovvero esportare un modello di controllo autoritario reso possibile dalla tecnologia. Le dinamiche di questo processo sono ben delineate nel report del Miranda Center for Democracy, intitolato “Autechcracy in action: China’s Technology Behind Maduro Regime’s Repression and Social Control”. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Ucraina: media, dopo gli oppositori autocrazia di Putin si abbatte ora sui suoi sostenitori Leggi anche: Ucraina: media, dopo gli oppositori autocrazia di Putin si abbatte ora sui suoi sostenitori

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.