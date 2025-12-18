laura burdese nuova ceo di bulgari

Laura Burdese è stata nominata nuova CEO di Bulgari, con incarico a partire dal primo luglio 2026. Succederà a Jean-Christophe Babin, che lascia il ruolo dopo 12 anni di successi al vertice del prestigioso marchio di gioielleria. Questa nomina segna un nuovo capitolo per Bulgari, puntando a consolidare la propria posizione nel mercato del lusso internazionale.

Laura Burdese è la nuova ceo di Bulgari: assumerà l’incarico a partire dal primo luglio 2026 prendendo il posto di Jean-Christophe Babin, che lascerà il ruolo di amministratore delegato del brand di gioielleria dopo 12 anni. Chi è Laura Burdese. Burdese lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni. Ha iniziato come ceo di Acqua di Parma (2016–2022), prima di entrare in Bulgari come chief marketing officer. A luglio del 2024 era stata promossa a vice di Babin. La sua carriera è iniziata nel mondo dei cosmetici, in Beiersdorf e L’Oréal, e successivamente è proseguita in Swatch Group, dove nel corso di 17 anni ha ricoperto ruoli chiave, su tutti quello di presidente e ceo di Calvin Klein Watch & Jewelry. 🔗 Leggi su Lettera43.it

